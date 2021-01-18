Avrupa borsaları düşüşle açıldı
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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

18.01.2021 11:45 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:48
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, haftaya satıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, haftaya satıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 407,6 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 13.764 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 azalışla 6.731 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 5.591 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 8.206 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 azalarak 22.331 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yatay seyirle 1,2078 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka ve ölüm sayıları, İtalya'daki siyasi gelişmeler ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin belirsizliklerin risk algısını artırdığını, aşılama çalışmalarının küresel çapta devam etmesinin ise pay piyasalarındaki aşağı yönlü hareketleri törpülediğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanlarının bugün video konferans yöntemiyle yapacakları toplantıdan gelecek mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, ABD'de resmi tatil nedeniyle piyasaların kapalı olacağını, veri takviminin de sakin olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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