Avrupa borsaları düşüşle açıldı
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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

11.01.2021 11:35 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:38
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, haftaya satıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, haftaya satıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,44 düşüşle 409,36 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,66 azalışla 13.957 oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 gerileyerek 6.854 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 düşüşle 5.583 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,13 değer kaybıyla 8,397 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,28 azalarak 22.729 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,23 azalışla 1,2195 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında alınan tedbirler ve aşılama çalışmalarının yanı sıra ABD'de Başkan Donald Trump'ın azil süreci ve ekonomik destek paketine ilişkin belirsizliklerin, yeni haftanın açılışında piyasaları negatif etkilediğini bildirdi.

Haftanın veri takviminde ABD'de çarşamba enflasyon ve cuma sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde de çarşamba sanayi üretimi verisinin öne çıktığını dile getiren analistler, bugün Avro Bölgesi'nde, ocak ayı yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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