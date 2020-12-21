Avrupa borsaları düşüşle açıldı
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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

21.12.2020 13:06 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:06
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, daha hızlı yayılan yeni koronavirüs türü nedeniyle önlemlerini sıkılaştıran Birleşik Krallık'a birçok ülkenin de kapılarını kapatmasının ardından sert geriledi.

Avrupa borsaları, daha hızlı yayılan yeni koronavirüs türü nedeniyle önlemlerini sıkılaştıran Birleşik Krallık'a birçok ülkenin de kapılarını kapatmasının ardından sert geriledi.

Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık arasında uzayan Brexit ticaret müzakerelerinin uzaması da yatırımcıların odağındaydı; anlaşma yıl başına kadar sağlanamazsa AB ile Birleşik Krallık ticareti aksayacak.

Asya-Pasifik bölgesindeki önde gelen hiss senedi borsalarında endeksler, Çin'in merkez bankası Çin Halk Bankası'nın faiz oranlarını değiştirmediğini açıklanmasının ardından yükeldi.Açılışta, Frankfurt Borsası DAX Endeksi yüzde 1.70, Paris'te CAC 40 Endeksi açılışta yüzde 2.45 eksideydi. Londra'da FTSE 100 Endeksi de açılışta yüzde 1.68 düştü. Euro, dolar karşısında yüzde 0.56 düşerek 1.21772 düzeyine inerken, sterlin de dolar karşısında yüzde 1.59 düşerek aynı 1.32818 dolara indi.

Tokoy'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 0.18 ekside kapandı. Şangay Bileşik Endeksi yüzde 0.61 ve Shenzhen Bileşik Endeksi yüzde 1.54 artarken, Hang Seng aynı anda yüzde 0.30 düştü. Güney Kore'de Kospi Endeksi de yüzde 0.13 artışla kapandı. Avustralya'daki S&P/ASX200 Endeksi de, işlem seansının sonunda yüzde 0.08 kaybetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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