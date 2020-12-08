Avrupa borsaları düşüşle açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

08.12.2020 11:51 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:51
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 392 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 13.257 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 6.538 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 5.569 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 8.247 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 gerileyerek 22.0,92 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,2117 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimle birlikte Brexit'e ilişkin anlaşmazlıkların risk algısını yükselttiğini ancak İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının uygulanmaya başlanmasının aşağı yönlü baskıları hafiflettiğini söyledi.

Bugün Almanya'da ZEW endeksleri, Avro Bölgesi'nde GSYH ve ABD'de birim emek maliyeti verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, küresel bazda teşviklere ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

İlgili Haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,82'den işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,82'den işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 445 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 445 liradan işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Nesrin Cavadzade İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Ozan Tufan Ersun Yanal Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Kaza Aralık Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 11:54:28. #1.14#
title