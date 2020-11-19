Avrupa borsaları düşüşle açıldı
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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

19.11.2020 11:43 | Son Güncelleme: 19.11.2020 11:46
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 azalışla 387 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 13.108 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 6.336 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 azalışla 5.475 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 değer kaybıyla 7.898 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 21.554 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,1834 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının devam etmesine karşın, salgında artan vaka sayıları sebebiyle sıkılaştırılan tedbirlerin küresel ölçekte risk iştahını azalttığını dile getirdi.

Bununla birlikte Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada aşağı yönlü risklere dikkati çektiğini belirten analistler, Avrupa borsalarının Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'den gelecek haber akışı öncesinde satıcılı seyrettiğini bildirdi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde cari işlemler hesabı istatistikleri ile ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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