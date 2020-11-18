Avrupa borsaları düşüşle açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

18.11.2020 11:43 | Son Güncelleme: 18.11.2020 11:46
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 387 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 13.110 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 6.339 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 5.469 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 7.918 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,4 primle 21.524 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1882 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının devam etmesine karşın, salgında artan vaka sayıları sebebiyle sıkılaştırılan tedbirlerin küresel ölçekte risk iştahını azalttığını dile getirdi.

Dün, ABD ve Avrupa merkez bankalarının başkanlarının katıldıkları etkinliklerde, ekonomideki toparlanmanın belirsizliğine ve salgına ilişkin risklere dikkati çektiğine değinen analistler, mali ve parasal desteklere yönelik haber akışının pay piyasaları üzerinde etkili olabileceğini bildirdi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi ekimde bir önceki aya göre değişmezken, yıllık bazda yüzde 0,7 artarak beklentilerin üzerinde yükseldi.

Analistler, günün kalanında Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

İlgili Haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan dolar, 7,64 seviyelerinden işlem görüyor
Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan dolar, 7,64 seviyelerinden işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan gram altın, 466 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan gram altın, 466 liradan işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Meral Akşener Abdülhamit Gül Nikol Paşinyan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Aydemir Akbaş Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Arda Turan Şenol Güneş Ersun Yanal Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kaza Kasım Çocuk Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 11:51:09. #1.14#
title