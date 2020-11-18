Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 387 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 13.110 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 6.339 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 5.469 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 7.918 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,4 primle 21.524 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1882 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının devam etmesine karşın, salgında artan vaka sayıları sebebiyle sıkılaştırılan tedbirlerin küresel ölçekte risk iştahını azalttığını dile getirdi.

Dün, ABD ve Avrupa merkez bankalarının başkanlarının katıldıkları etkinliklerde, ekonomideki toparlanmanın belirsizliğine ve salgına ilişkin risklere dikkati çektiğine değinen analistler, mali ve parasal desteklere yönelik haber akışının pay piyasaları üzerinde etkili olabileceğini bildirdi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi ekimde bir önceki aya göre değişmezken, yıllık bazda yüzde 0,7 artarak beklentilerin üzerinde yükseldi.

Analistler, günün kalanında Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan