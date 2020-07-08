Avrupa borsaları düşüşle açıldı Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 azalışla 367 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,4 değer kaybederek 12.569 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 düşerek 6.158 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 azalarak 7.382 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 gerileyerek 5.018 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 azalışla 20.010 puan oldu.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,1293 ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 değer kazancıyla 1,2563 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin endişeler ve ABD ile Çin arasındaki gerilimin etkisiyle küresel pay piyasalarında satıcılı bir seyrin gözlemlendiğini söyledi.

Bugün Avro Bölgesi'nde veri gündeminin sakin olduğuna işaret eden ve Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin takip edileceğini kaydeden analistler, ABD'de ise haftalık Mortgage başvurularının izleneceğini bildirdi.

Kaynak: AA