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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne satıcılı başladı.

Avrupa borsaları düşüşle açıldı
25.06.2020 10:33 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:33

Avrupa borsaları, güne satıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 356 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 düşerek 6.083 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,8 kayıpla 11.988 puanda bulunurken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 değer kaybederek 7.155 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 gerileyerek 4.848 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 düşerek 19.112 puan oldu.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,1230, sterlin/dolar paritesi ise yatay seyirle 1,2420 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin yanı sıra dün IMF'nin küresel ekonomiye ilişkin daralma tahminini aşağı yönlü revize etmesiyle ekonomide hızlı toparlanma beklentilerinin azaldığını ve pay piyasalarının dünkü düşüşünü bugüne de taşıdığını kaydetti.

IMF'nin küresel ekonomiye ilişkin daralma tahminini bu yıl için yüzde 3'ten yüzde 4,9'a revize ettiğini anımsatan analistler, Kovid-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkisinin beklenenden daha olumsuz olması nedeniyle 2021 için küresel büyüme tahmininin de yüzde 5,8'den yüzde 5,4'e düşürüldüğünü söyledi.

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağında yer aldığını belirterek, gün içerisinde ABD'de ilk çeyrek büyüme verisinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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