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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışın etkisiyle güne satıcılı başladı.

Avrupa borsaları düşüşle açıldı
24.06.2020 10:25 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:35

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışın etkisiyle güne satıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 366 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,5 azalışla 12.447 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 düşerek 6.280 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 değer kaybederek 7.399 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 gerileyerek 4.986 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 azalarak 19.773 puan oldu.

Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1310, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 kayıpla 1,2500 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Avrupa ve ABD'de dün açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, imalat sanayisi ve hizmet sektöründe toparlanmanın beklentilerden güçlü olduğunu göstermesine karşın Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki artışların oluşturduğu endişelerin bugün pay piyasalarını baskıladığını ifade etti.

Salgına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında yer almayı sürdürdüğünü belirten analistler, gün içerisinde Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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