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Avrupa borsaları Brexit ile ekside

08.12.2020 13:14 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:19
Avrupa borsaları Brexit ile ekside

Avrupa'daki başlıca hisse senedi borsalarında endeksler, Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallık arasındaki Brexit görüşmelerindeki gelişmelerin oldukça düşük kalmasının etkisiyle yeni güne düşüşlerle başladı.

Avrupa'daki başlıca hisse senedi borsalarında endeksler, Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallık arasındaki Brexit görüşmelerindeki gelişmelerin oldukça düşük kalmasının etkisiyle yeni güne düşüşlerle başladı.

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yaptıkları açıklamalarına göre, görüşmelerde henüz bir uzlaşma sağlanamadı.

Yatırımcılar aynı zamanda Avrupa Birliği istatistik ofisi Eurostat'ın açıklayacağı verilere odaklandı.Açılışta, Frankfurt'ta DAX Endeksi yüzde 0.10, Londra'da FTSE 100 Endeksi yüzde 0.46 ve Paris'te CAC 40 Endeksi yüzde 0.35 düştü. Euro/dolar paritesi 1.21126 düzeyinde yatay hareket ederken, sterlin/dolar paritesi yüzde 0.30 düşüşle 1.33402 düzeyine geriledi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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