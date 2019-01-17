Avrupa Borsaları Brexit Belirsizliklerinin Etkisiyle Düşüşle Kapandı

Avrupa borsaları, Çin'in ekonomik görünümüne ilişkin endişelerin pay piyasalarını olumsuz etkilemesi ve Brexit'e ilişkin belirsizliklerin etkisiyle düşüşle kapandı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,04 artışla 350,73 puana çıkarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,40 azalarak 6.834,92 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,12 düşerek 10.918,62 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 değer kaybederek 4.794,37 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,04 gerileyerek 19.470,38 puana indi.

Avrupa banka endeksi, bilançoların gelmeye başlamasıyla bugün en kötü performansı göstererek yüzde 1,2 kaybetti.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.18 itibarıyla yüzde 0,13'lük düşüşle 1,1382 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA