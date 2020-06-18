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Avrupa borsaları BoE'nın varlık alımını artırmasının ardından düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) politika faizini yüzde 0,10'da tutarak varlık alım programını 100 milyar sterlin seviyesinde artırmasının ardından günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları BoE'nın varlık alımını artırmasının ardından düşüşle kapandı
18.06.2020 19:29 | Son Güncelleme: 18.06.2020 20:08

Avrupa borsaları, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) politika faizini yüzde 0,10'da tutarak varlık alım programını 100 milyar sterlin seviyesinde artırmasının ardından günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,71 değer kaybederek 363,41 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 azalarak 6.224,07 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,81 düşerek 12.281,53 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,75 değer kaybıyla 4.958,75 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,51 gerileyerek 19.485,76 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,30 azalarak 1,121 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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