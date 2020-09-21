Avrupa borsaları bankalar ve Kovid-19 endişeleriyle sert düşüşle kapandı Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik endişeler ve bankalarla ilgili haberlerin ardından haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik endişeler ve bankalarla ilgili haberlerin ardından haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 3,24 azalarak 356,82 puana indi. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,74 azalışla 4.792.04 puana ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 4,37 düşüşle 12.542,44 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,38 kayıpla 5.804,29 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 3,75 değer kaybederek 18.793,35 puana düştü. Avro/Dolar paritesi ise TSİ 19.56 itibarıyla yüzde 0,82 azalarak 1,174 seviyelerinde işlem gördü. Avrupa borsalarındaki sert düşüşte, Kovid-19 vakalarındaki artış, virüs salgınının ekonomide yarattığı belirsizlik ve dünyanın önde gelen bankalarına yönelik kuşkulu işlemler haberleri etkili oldu. Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş