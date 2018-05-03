Avrupa Borsaları Azalışla Kapandı

Avrupa borsaları günü kayıpla tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,73 azalışla 384,62 puana indi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,88'lik kayıpla 12.960,15 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54 gerileyerek 7.502,69 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,50 değer kaybederek 10.038,80 puana düştü.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,83 azalarak 24.064,46 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,50'lik kayıpla 5.501,66 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.40 itibarıyla yüzde 0,26'lık artışla 1,1980 seviyesinde bulunuyor.