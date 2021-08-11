Avrupa borsaları Almanya hariç yükselişle açıldı
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Avrupa borsaları Almanya hariç yükselişle açıldı

Avrupa borsaları Almanya hariç yükselişle açıldı
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, Almanya hariç güne yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, Almanya hariç güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,10 artarak 472,78 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise 0,11 gerileyerek 15.753 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 primle 7.183 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,27 değer kazancıyla 8.923 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 yükselişle 6.833 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,25 artışla 26.267 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yatay seyirle 1,1710 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası patikasına rehberlik eden göstergelerden istihdamda alınan pozitif sinyallerin ardından gözlerin enflasyon verisine çevrildiğini belirterek, haziranda yüzde 5,4 artış kaydeden verinin temmuzda yüzde 5,3'e gerilemesinin beklendiğini ifade etti.

Veri sonrası Fed'in varlık alımlarının azaltılması için izlenecek takvime dair beklentilerin şekillenebileceğini, öngörülenin üzerinde gelen bir enflasyonun tapering takvimini öne çekerek "şahin" tutumu destekleyebileceğini aktaran analistler, bugün ABD'de temmuz ayı bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Almanya'da temmuz ayı TÜFE aylık yüzde 0,9, yıllık yüzde 3,8 arttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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