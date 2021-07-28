Avrupa borsaları, Almanya hariç yükselişle açıldı
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Avrupa borsaları, Almanya hariç yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, Almanya hariç yükselişle açıldı
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, Almanya hariç güne yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, Almanya hariç güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,14 artışla 459,30 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,05 değer kaybıyla 15.511 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 yükselişle 7.000 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,23 artışla 8.719 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 primle 6.548 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,14 değer kazancıyla 25.121 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yatay seyirde 1,1810 seviyesinden işlem görüyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da İthalat Fiyat Endeksi haziranda aylık yüzde 1,6, yıllık ise yüzde 12,9 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Almanya'da ağustos GFK Tüketici Güven Endeksi ise eksi 0,3 puana geriledi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Fed öncesi dünya borsalarının satıcılı seyrettiğine dikkati çeken analistler, Fed'in faiz oranları ve varlık alım tutarlarında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ancak varlık alımlarına ilişkin yönlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Analistler, bugün Fed'in faiz kararının yanı sıra ABD'de dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları verileri ve şirket finansal sonuçlarının takip edileceğini aktararak, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelerin de gündemdeki yerini koruduğu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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