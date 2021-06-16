Avrupa borsaları, Almanya hariç yükselişle açıldı
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Avrupa borsaları, Almanya hariç yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, Almanya hariç yükselişle açıldı
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, Almanya hariç güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, Almanya hariç güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,20 artarak 459,74 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,10 değer kaybıyla 15.716 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 yükselişle 7.193 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi 9.235 puanla önceki kapanışın hemen üzerinde, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 artarak 6.649 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,20 değer kazancıyla 25.794 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 1,2127 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bua akşam kararlarını açıklayacağı Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlar öncesinde küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD'de enflasyon endişelerini besleyen veri akışının devam ettiğini belirten analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de açıklanacak mayıs ayı inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının öne çıktığını bildirdi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 2,1 artarak beklentileri aşarken, çekirdek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 2,7 yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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