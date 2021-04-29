Avrupa borsaları, Almanya hariç yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, Almanya hariç güne alıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, Almanya hariç güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,40 artarak 441,70 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,11 değer kaybıyla 15.275 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 artışla 7.005 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,60 yükselişle 8.853 puanda, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,58 primle 6.343 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,16 artarak 24.493 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1,2123 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) nisan ayı toplantısında, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında bırakılması ve karar metninde, aşılamadaki ilerleme ve güçlü politika desteğinin etkisiyle ekonomik faaliyet ile istihdam göstergelerinin güçlendiği vurgulanmasının pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.

Analistler, bugün Almanya'da enflasyon ve ABD'de büyüme verilerinin takip edileceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip