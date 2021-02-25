Avrupa borsaları Almanya hariç yükselişle açıldı
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Avrupa borsaları Almanya hariç yükselişle açıldı

25.02.2021 11:37 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:40
Avrupa borsaları Almanya hariç yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, Almanya hariç güne alıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, Almanya hariç güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,21 artışla 414,06 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,12 değer kaybıyla 13.958 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 artışla 6.682 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 yükselişle 5.824 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,15 değer kazancıyla 8.360 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,38 artarak 23.181 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,28 artışla 1,2197 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin olumlu beklentiler ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın senatodaki sunumları sonrası küresel pay piyasalarında risk iştahının arttığını belirterek, bakır ve petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki artış ile ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin yükseliş eğiliminin, halen önemli risk unsurları olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aşılama konusunda sağlanan ilerlemenin etkisiyle pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlendiğini ifade eden analistler, bugün Avro Bölgesi'nde şubat ayı tüketici güven endeksi ve ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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