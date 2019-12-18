Avrupa borsaları Almanya hariç yükselişle açıldı

18.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:52

Avrupa borsaları güne Almanya hariç alış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,09 kazançla 415,30 puanda seyrederken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,14 azalışla 13.268,77 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 artışla 7.536,67 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,29 yükselişle 9.644,20 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 primle 5.972,01 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,37 kazançla 23.717,77 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1134 ve sterlin/dolar paritesi 1,3115 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, yatırımcıların odağında ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ile İngiltere parlamentosunda oylanacak Brexit anlaşmasına ilişkin gelişmelerin yer aldığını belirtti.

Piyasalarda alış ağırlıklı bir seyir izlendiğini kaydeden analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve Almanya'da aralık ayı Ifo endekslerinin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA