Avrupa Borsaları Almanya Hariç Günü Yükselişle Kapattı
Avrupa borsaları günü petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle Almanya hariç yükselişle tamamladı.
Avrupa borsaları günü petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle Almanya hariç yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,02 yükselerek 381,95 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 artarak 5.391,64 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,14 yükselerek 23.792,04 puana ulaştı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 artarak 7.328,92 seviyesinde tamamladı.
Öte yandan Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,19 azalarak 12.567,42 seviyesinde geriledi.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.45 itibariyle yüzde 0,27'lik düşüşle 1,234 seviyelerinde işlem görüyor.