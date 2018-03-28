Avrupa Borsaları Almanya Hariç Günü Yükselişle Kapattı
Avrupa borsaları günü Almanya hariç yükselişle tamamladı.
Avrupa borsaları günü Almanya hariç yükselişle tamamladı.
Avrupa borsaları ABD ve Çin arasındaki gerilimin azalmasına ilişkin yatırımcı beklentisinin etkisiyle Almanya'da DAX 30 endeksi hariç günü yükselişle kapattı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,46 yükselerek 369,26 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29 değerlenerek 5.130,44 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,55 yükselerek 22.331,36 puana ulaştı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,64 artarak günü 7.044,74 seviyesi tamamladı.
Öte yandan Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,25 değer kaybederek 11.940,71 seviyesine geriledi.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.12 itibarıyla yüzde 0,46'lık düşüşle 1,2345 seviyelerinde işlem görüyor.