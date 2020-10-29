Avrupa borsaları Almanya dışında düşüşle kapandı
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Avrupa borsaları Almanya dışında düşüşle kapandı

29.10.2020 20:19 | Son Güncelleme: 29.10.2020 20:22
Avrupa borsaları Almanya dışında düşüşle kapandı

Avrupa borsaları Almanya hariç günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları Almanya hariç günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,12 azalarak 341,76 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 değer kaybederek 5.581,75 puana, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,03 düşüşle 4.569,67 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,14 azalarak 17.872,28 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,32 artarak 11.598,07 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.15 itibarıyla yüzde 0,75'lik düşüşle 1,165 seviyelerinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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