Avrupa borsaları "ABD istihdam artışı" ile yükselişle kapattı

06.12.2019 20:36 | Son Güncelleme: 06.12.2019 20:36

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, ABD'de tarım dışı istihdamın kasımda 266 bin ile beklentilerin çok üzerinde artarak, ocaktan beri en yüksek seviyesinde gerçekleşmesinin etkisiyle haftanın işlem gününü yükselişle kapattı.

Analistler, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerini yakından izleyen yatırımcıların dünyanın iki büyük ekonomisi arasında bu ayda bir anlaşma imzalanabileceği konusunda iyimser kaldığını ifade ederek, bugün ABD'de açıklanan istihdam rakamlarının iş gücü piyasasının gücüne ilişkin kilit önem taşıdığını söyledi.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,16 yükselerek 407,35 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,21 artarak 5.871,91 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,93 değer kazanarak 23.182,72 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,86 yükselişle 13.166,58 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,43'lik artışla 7.239,66 seviyesinden kapandı.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.21 itibarıyla yüzde 0,48'lik düşüşle 1,1051 seviyelerinde işlem gördü.

Kaynak: AA