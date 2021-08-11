Avrupa borsaları, ABD'de enflasyonun beklentiye paralel gelmesinin ardından günü yükselişle kapattı
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Avrupa borsaları, ABD'de enflasyonun beklentiye paralel gelmesinin ardından günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, ABD'de enflasyonun beklentiye paralel gelmesinin ardından günü yükselişle kapattı
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Avrupa borsaları, ABD'den gelen verilerin enflasyonun zirve yapmış olabileceğine dair sinyal vermesinin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, ABD'den gelen verilerin enflasyonun zirve yapmış olabileceğine dair sinyal vermesinin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,42 yükselerek 474,32 puandan kapandı. Stoxx 600 inşaat ve malzemeleri endeksi yüzde 1'den fazla değer kazanarak yükselişe öncülük etti.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 artarak 6.857,99 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,98 değer kazanarak 26.457,06 puana ulaştı.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,35 yükselişle 15.826,99 seviyesinde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,83'lük artışla 7.220,14 seviyesinde kapattı.

Alman DAX 30 endeksinin gün içinde 34 yıllık tarihinde ilk kez 15 bin 887 puan seviyesine çıkarak rekor tazelemesi dikkati çekti.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.40 itibarıyla yüzde 0,18'lik artışla 1,174 seviyesinden işlem gördü.

Bu arada, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda aylık yüzde 0,5 ile beklentiler dahilinde artarken yıllık yüzde 5,4 artışla beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşti.

Küresel piyasalar, ABD enflasyon verilerini, ABD Merkez Bankasının (Fed) varlık alımlarının ve politika faiz oranlarının seyrine ilişkin sinyaller açısından yakından izliyordu.

Analistler, tüketici fiyat artışlarının temmuzda yavaşladığını ancak ekonomi toparlanırken devam eden tedarik zinciri aksamaları ve seyahatle ilgili hizmetlere yönelik güçlü talebin etkisiyle enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğini belirtti.

Verilerin, tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle enflasyondaki artışın zirveye ulaştığına dair sinyal verdiğini vurgulayan analistler, bunun da Fed'in varlık alımlarını azaltmasına ve faiz oranlarını beklenenden daha erken artırabileceğine ilişkin spekülasyonları yatıştırdığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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