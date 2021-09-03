Avrupa borsaları, ABD'de 7 ayın en yavaş istihdam artışının ardından haftayı düşüşle kapattı
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Avrupa borsaları, ABD'de 7 ayın en yavaş istihdam artışının ardından haftayı düşüşle kapattı

Avrupa borsaları, ABD'de 7 ayın en yavaş istihdam artışının ardından haftayı düşüşle kapattı
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Avrupa borsaları, ABD'de ağustos ayına ilişkin tarım dışı istihdam verilerinin oldukça zayıf gelmesinin ardından haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, ABD'de ağustos ayına ilişkin tarım dışı istihdam verilerinin oldukça zayıf gelmesinin ardından haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Seyahat ve turizm şirketlerinin hisselerinde yoğunlaşan satış sonrası gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,56 azalarak 471,93 puandan kapandı.

Stoxx 600 seyahat ve eğlence endeksi günü yaklaşık yüzde 1 değer kaybederek kapattı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,08 azalarak 6.689,99 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,36'lık düşüşle 7.138,35 seviyesinden tamamladı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,64 değer kaybederek 26.064,78 ve Almanya DAX 30 endeksi yüzde 0,37 düşerek 15.781,20 seviyesinden günü kapattı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.30 itibarıyla yüzde 0,08'lik artışla 1,188 seviyelerinde işlem gördü.

Yatırımcıların yakında izlediği verilerde, Avro Bölgesi'nde imalat ve hizmet sektörlerinde faaliyetleri kapsayan bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 1,2 puan düşerek 59 puana geriledi.

PMI verisinde 50 puan yukarısı büyümeyi işaret ederken 50 puan altı daralmayı gösteriyor

ABD'de 7 ayın en yavaş istihdam artışı

ABD'de tarım dışı istihdam, ağustosta 235 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin oldukça altında gerçekleşirken işsizlik oranı yüzde 5,2'ye düştü.

ABD Çalışma Bakanlığı ağustos ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam, ağustosta 235 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerinin altında bir artış gösteren ve 7 ayın en düşük seviyesine inen tarım dışı istihdam verisinin söz konusu dönemde 750 bin kişi artması öngörülüyordu.

ABD Başkanı Joe Biden, bugün açıklanan istihdam verisinin güçlü olmamasının nedeninin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantı olduğunu belirtmişti. Biden, Delta varyantıyla mücadelede daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerektiğini ve gelecek hafta bu varyantla mücadele için atılacak bir sonraki adımları açıklayacağını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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