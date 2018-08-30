Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.



Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,30 azalışla 385,43 puanda seyrederken, Almanya DAX endeksi yüzde 0,35 azalışla 12.517,54 puan oldu.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışına göre yüzde 0,63 değer kaybıyla 7.514,48 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 gerileyerek 5.490,14 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,10 değer kaybıyla 20.739,07 puanda, İspanya'da IBEX endeksi de yüzde 0,08 düşüşle 9.564,70 puanda bulunuyor.