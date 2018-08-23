Avrupa borsaları, Almanya ve İtalya hariç güne pozitif başladı.



Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,16 artışla 384,63 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,01 değer kazancıyla 7.575,10 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 artışla 5.422,02 puanda, İspanya'da IBEX endeksi yüzde 0,26 primle 9.605,30 puanda bulunuyor.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,05 düşüşle 12.379,36 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,09 düşüşle 20.680,09 puanda seyrediyor.

Analistler, Avro Bölgesi ve ABD'de e İmalat ve Hizmetler Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.