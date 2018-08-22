Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı.



Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,06 azalışla 383,93 puan, Almanya'da DAX endeksi ise yüzde 0,17 yükselişle 12.404,88 puan oldu.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 değer kaybıyla 7.544,81 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,05 azalışla 20.774,56 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,09 artışla 5.412,80 puanda, İspanya'da IBEX endeksi de yüzde 0,03 primle 9.551,60 puanda bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının piyasalarının yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.