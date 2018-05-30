Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.



Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,02 artarak 384,28 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,14 düşüşle 7.621,83 puan oldu.



Almanya'da perakende satışlar verisinin nisanda beklentilerin üzerinde yıllık yüzde 1,2 artması sonrasında Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,19 artışla 12.690,10 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,4 primle 21.436,66 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,40 kazançla 9.553,40 puanda seyrederken, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,48 düşüşle 5.411,78 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak veriler ile İtalya'daki siyasi gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.