Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe pozitif bir seyirle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,21 artarak 391,90 puan oldu.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,63 artışla 13.021,41 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 yükselişle 5.567,99 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 kazançla 9.896,00 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 1,49 primle 22.735,58 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün ABD ve İngiltere'de piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olduğunu belirterek, İtalya'da hükümet kurma çalışmalarına ilişkin gelişmelerin takip edileceğini kaydetti.

Avrupa Birliği karşıtı bir hükümet kurulacağı endişelerinin şimdilik rafa kalktığını dile getiren analistler, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın ekonomi bakanı adayını veto etmesiyle çöken hükümet kurma girişiminin ardından 5 Yıldız Hareketinin "Cumhurbaşkanının, Anayasa'nın 90. maddesi çerçevesinde suçlanması" çağrısının diğer partiler tarafından desteklenmemesinin pay piyasalarını pozitif etkilediğini ifade etti.

Mevcut hükümetin büyük ortağı sol görüşlü Demokrat Parti, dün geceki açıklamasında Mattarella'yla dayanışmasını ifade ederek, "demokrasi ve kurumları savunmak için harekete geçmeye hazır olduklarını" bildirdi.