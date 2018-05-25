Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe İtalya hariç yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,4 artarak 392,20 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,4 yükselerek 7.748,10 puan oldu.



Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,5 artışla 12.918,80 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 5.571,96 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 kazançla 10.023,60 puanda seyrederken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 22.678,26 puanda bulunuyor.

Analistler, avro/dolar paritesinin analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 1,17'nin altına indiğine dikkati çekerek, bugün İngiltere'de ilk çeyrek büyüme verisinin açıklanacağını, ayrıca paritenin yönünün yakından takip edileceğini bildirdi.

Bu arada dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından açıklanan nisan ayı para politikası toplantı tutanaklarında, ekonomik büyümenin görünümünü çevreleyen risklerin geniş ölçüde dengelendiği, aynı zamanda ticaretteki korumacılık tehdidiyle ilgili aşağı yönlü risklerin daha belirgin hale geldiği ifade edildi.