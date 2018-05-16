Avrupa borsaları, güne karışık başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,14 artışla 392,95 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,16 değer kazancıyla 7.735,05 puan oldu.



Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,17 primle 12.990,50 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 artarak 5.553,48 puanda seyrederken, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,53 düşüşle 24.168,81 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,35 azalışla 10.172,00 puana geriledi.



Analistler, bugün Avro Bölgesi enflasyon ile ABD'de konut başlangıçları ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini kaydetti.