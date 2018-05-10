Avrupa borsaları, güne karışık başladı.



Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,05 azalarak 392,24 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,10 yükselerek 7.670,25 puan oldu.



Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,23 artışla 12.975,18 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,17 azalışla 24.224,49 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,05 artışla 10.226,00 puanda bulunuyor. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 azalışla 5.530,78 puanda seyrediyor.

Analistler, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ile ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtti.