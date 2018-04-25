Avrupa borsaları, yükselen ABD tahvil faizlerinin yarattığı satış baskısı ile güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,61 azalışla 380,78 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,49 düşüşle 7.388,27 puana geriledi.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,72 değer kaybıyla 12.461,38 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,34 azalışla 23.950,58 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,47 düşüşle 5.418,81 puanda bulunurken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,54 değer kaybıyla 9.829,40 puana geriledi.

Analistler, ABD'de yükselen tahvil faizlerinin etkisiyle dünya borsalarının negatif seyir izlediğini, yarın gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası toplantısının piyasaların gündeminde olduğunu kaydetti.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ifade eden analistler, hisse bazlı hareketlerin öne çıkacağını ve avro/dolar paritesinin takip edileceğini bildirdi.