Avrupa Borsaları

Avrupa borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,2 azalışla 381,22 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 artışla 7.360,19 puan oldu.



Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,1 düşüşle 12.558,92 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 23.780,33 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 5.399,35 puanda bulunurken, İspanya'da IBEX 35 endeksi 9.871,50 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor.

Analistler, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz artırımına ilişkin beklentilerin azalmasının ülke piyasasında yükselişi beraberinde getirdiğini belirterek, bugün Avrupa tarafında veri gündeminin zayıf olduğunu, nisan ayı tüketici güven endeksinin izleneceğini bildirdi.