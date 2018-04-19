Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.



Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,1 azalışla 381,67 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 7.324,73 puan oldu.



Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,2 düşüşle 12.570,84 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 23.751,49 puanda seyrederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 5.385,45 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 9.882,40 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde veri gündeminin zayıf olduğunu, şubat ayı cari işlemler dengesinin takip edileceğini bildirdi.