Avrupa borsaları, haftaya karışık başladı.

Açılışın ardından gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yatay seyirle 379,24 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de önceki kapanışının hemen altında 7.260,844 puanda dengelendi.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,3 artışla 12.475,10 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,14 yükselişle 23.367,51 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yatay seyirle 9.772,90 puanda bulunuyor.

Analistler, ABD, İngiltere ve Fransa'nın oluşturduğu koalisyonun, 14 Nisan'da Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonun ardından piyasaların iç dinamiklere döndüğünü kaydetti.

ABD ve Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinin, Rusya'ya yeni yaptırımlar getirebileceği haberlerinin ardından konuyla ilgili gelişmelerin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirten analistler, bugün Avrupa tarafında veri gündeminin zayıf olduğunu bildirdi.