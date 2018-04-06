Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.



Açılışın ardından gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,50 azalışla 374,33 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,26 gerileyerek 7.180,45 puan oldu.



Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,50 azalışla 12.244,59 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,38 kayıpla 5.256,46 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,21 değer kaybıyla 22.922,92 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,54 düşüşle 9.687,90 puanda bulunuyor.

Analistler, küresel piyasaların ticaret savaşları endişeleriyle dalgalı bir seyir izlediğini ifade ederek, bugün ABD'de açıklanacak mart ayı istihdam raporunun yanı sıra Avro Bölgesi'nde mart ayı perakende sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin takip edileceğini bildirdi.