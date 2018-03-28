Avrupa borsaları, küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,74 azalışla 365,00 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,62 değer kaybıyla 6.958,15 puan oldu.



Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,92 azalışla 11.864,78 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,77 değer kaybıyla 5.076,23 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,73 düşüşle 22.051,77 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,71 azalışla 9.406,70 puanda bulunuyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemlerinin "ticaret savaşlarını" kızıştıracağı beklentilerinin küresel piyasalarda risk iştahını azalttığını belirterek, dünya pay piyasalarının bu durumdan negatif etkilendiğini söyledi.

Bugün Avro Bölgesi'nde veri gündeminin zayıf olduğunu ifade eden analistler, ABD'de büyüme ve kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere açıklanacak verilerin yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.