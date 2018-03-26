Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,21 artarak 366,59 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,32 yükselerek 11.922,25 puan oldu.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 artışla 6.943,90 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 yükselişle 5.112,90 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 22.319,80 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,20 primle 9.428,90 puanda seyrediyor.