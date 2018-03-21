Avrupa borsaları, güne İngiltere ve Fransa hariç yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,1 yükselişle 375,75 puan ve Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,25 artışla 12.337,25 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 azalışla 7.052,77 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 kayıpla 5.250,26 puana gerilerken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,17 kazançla 22.817,79 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,18 değer kazancıyla 9.699,10 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, piyasaların bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Jerome Powell başkanlığında gerçekleştirilen ilk toplantısından çıkacak kararlara ve sonrasında yapılacak açıklamalara odaklandığını belirterek, Avrupa'da ise İngiltere'de açıklanacak işsizlik verilerinin takip edileceğini ifade etti.