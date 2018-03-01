Avrupa borsaları güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,40 azalışla 378,07 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,42 düşüşle 12.383,20 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 kayıpla 7.223,03 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 değer kaybıyla 5.311,54 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,30 azalışla 22.541,25 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,45 düşüşle 9.796,20 puanda seyrediyor.

Analistler, Almanya ve Avro Bölgesi imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Dün AB Komisyonu tarafından hazırlanan Brexit taslağı gündemin üst sıralarında yer aldı. Taslakta, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından İrlanda'nın tamamının AB ile sınır kontrollerinin yapılmadığı ve malların serbestçe dolaşabildiği bir bölge olması gerektiği belirtilirken, İngiltere Başbakanı Theresa May, söz konusu taslağın kabul edilemez olduğunu söyledi. Söz konusu gelişmelerin ardından dün sert düşen sterlin/dolar paritesi, bugün 1,3760 seviyelerinde dengelendi.

Sterlin/dolar ve avro/dolar paritelerinin seyrinin de izlenmesi gerektiğini kaydeden analistler, bu akşam ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.