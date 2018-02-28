Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.



Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,30 azalışla 381,33 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,52 düşüşle 12.425,04 puan oldu.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,50 kayıpla 7.245,75 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 değer kaybıyla 5.320,82 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,37 azalışla 22.639,64 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,40 düşüşle 9.860,20 puanda seyrediyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve Almanya'da işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, avro/dolar paritesinin seyrinin de piyasaların yönü açısından etkili olacağını kaydetti.