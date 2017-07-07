Avrupa borsaları güne düşüşle başladı.





Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,25 azalışla 379,49 puan, İngiltere'de FTSE-100 endeksi de yüzde 0,19 değer kaybederek 7.324,36 puan oldu.



Almanya'da açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentilerden güçlü artmasına karşın DAX endeksi yüzde 0,20 düşüşle 12.356,04 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,38 azalarak 21.004,60 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,30 değer kaybederek 5.136,87 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,27 gerileyerek 10.469,40 puan oldu.





Analistler, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının, para politikasının daha sıkı olabileceği şeklinde değerlendirildiğini ve bunun da faizlerin yükselmesine neden olduğunu söyledi.



Yükseliş eğilimindeki faizlerin ve azalan küresel risk iştahının pay piyasalarında satışları tetiklediğini ifade eden analistler, bugün Almanya'da başlayacak G20 Zirvesi ve ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.