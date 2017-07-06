Avrupa borsaları ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının ardından güne karışık bir seyirle başladı.



Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,06 azalışla 382,76 puan, İngiltere'de FTSE-100 endeksi de yüzde 0,04 değer kaybederek 7.364,52 puan oldu.



Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,25 yükselişle 12.482,48 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,19 artarak 20.985,61 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 değer kaybederek 5.168,87 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,10 gerileyerek 10.516,50 puan oldu.



Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ile ABD'deki yoğun veri akışının takip edileceğini belirtiyor. Yarın başlayacak G20 zirvesinin yatırımcıların odak noktasında olacağını ifade eden analistler, avro/dolar paritesinde volatilitenin azalmasının pay piyasalarını destekleyebileceğini dile getirdi.