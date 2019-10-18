18.10.2019 10:40

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe satış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,31 değer kaybıyla 391,87 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,23 düşüşle 12.625,40 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 azalışla 7.159,59 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,17 düşüşle 9.324,30 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 kayıpla 5.640,92 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,07 gerileyerek 22.360,12 puan oldu.

Sterlin/dolar paritesi Brexit konusundaki gelişmelerle dün 1,30 sınırına kadar yükselmesi sonrası bugün 1,2875 seviyelerinden, avro/dolar paritesi de 1,1120'den işlem görüyor.

Analistler, Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke liderinin, İngiltere ile AB arasında varılan yeni Brexit anlaşmasını onaylamasının ardından konuyla ilgili gelişmelerin gündemin odağına yerleştiğini kaydetti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, aksi yöndeki açıklamalara rağmen yeni Brexit anlaşmasının parlamentoda kabul edileceğinden emin olduğunu belirtse de Johnson'ın parlamentoda anlaşmayı geçirmek için yeterli desteği bulamama riskinin devam ettiğini aktaran analistler, bu gelişmelerle pay piyasalarının satıcılı bir seyir izlediğini ifade etti.

Dün itibarıyla ana muhalefetteki İşçi Partisi, Liberal Demokrat Parti, iktidara dışarıdan destek veren Demokratik Birlik Partisi (DUP) ve İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP), anlaşmaya oy vermeyeceklerini duyurdu. Parlamenter sayısı 278'e kadar gerileyen Johnson hükümetinin, anlaşmayı geçirmek için bağımsız milletvekillerinin yanı sıra ya DUP'un 10 üyesi ya da muhalefet partilerinin bazı üyelerinin desteğini alması gerekiyor.

Analistler bugün, Avro Bölgesi cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA