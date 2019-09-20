20.09.2019 10:54

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,13 kazançla 392,30 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,12 düşüşle 12.442,92 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 azalışla 7.338,25 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,11 artışla 9.146,20 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 düşüşle 5.656,56 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,05 primle 22.139,28 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1050, sterlin/dolar paritesi ise son 2,5 ayın en yüksek seviyesi olan 1,2565 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Brexit belirsizliğinin devam etmesi ve Almanya'da üretici fiyat endeksi verilerinin beklentinin altında gelmesine karşın Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'ın 31 Ekim'e kadar İngiltere ile bir anlaşma sağlanabileceğine ilişkin açıklamalarının pay piyasalarında karışık bir seyir izlenmesinde etkili olduğunu kaydetti.

Analistler, bugün Avro Bölgesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA