29.08.2019 10:54

Avrupa borsaları güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.



İtalya'da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, hükümet krizini çözmek için yürüttüğü ikinci tur istişarelerin ardından mevcut Başbakan Giuseppe Conte ile görüşme kararı aldı. Mattarella'nın, parlamentoda en çok sandalyesi bulunan 5 Yıldız Hareketi ile Demokrat Parti'nin başbakan olarak devam etmesinde mutabık kaldığı Giuseppe Conte'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirmesi bekleniyor.

Analistler, Avrupa'daki İtalya'da hükümet krizi ve Brexit belirsizliğinin pay piyasalarına yön veren temel gelişmeler olarak kalmayı sürdürdüğünü belirterek, son dönemde resesyon kaygılarının artması nedeniyle Almanya ekonomisine ilişkin verilerin de yakından takip edildiğini söyledi. Bugün Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesi'nde güven endeksleri takip edilecek.

Bu gelişmelerle açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,31 artarak 374,03 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,36 yükselerek 11.744,48 puan oldu.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 artışla 7.139,80 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,30 değer kazancıyla 8.773,30 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62 primle 5.402,36 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,96 artışla 21.199,17 puanda seyrediyor.



Avro/dolar paritesi 1,1080 seviyelerinde yatay hareket ederken, sterlin/dolar paritesi ise yüzde 0,2 düşüşle 1,2190 seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak: AA