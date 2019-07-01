Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,10 artarak 389,12 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,58 yükselerek 12.594,30 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,93 artışla 7.494,95 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,79 yükselişle 9.271,80 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,04 primle 5.596,33 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,94 kazançla 21.434,65 puanda seyrediyor.

Analistler, G20 Liderler Zirvesi sonrası ticaret müzakerelerine ilişkin endişelerin ötelenmesinin risk iştahını artırdığını belirterek, bugün Avro Bölgesi imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ile işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA